Амстердам, 6 августа, 2020, 22:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал туристов держаться подальше от оживленных мест, особенно в Амстердаме, 6 августа сообщает агентство Reuters.

Амстердам

Заявление Рютте связано с ростом числа новых случаев COVID-19 в стране за последние дни. 6 августа Национальный институт здравоохранения Нидерландов сообщил о 601 новом случае коронавирусной инфекции.

«Мы рискуем потерять все, чего вместе добились за последний месяц. Мы не хотим второй изоляции. Нам не обязательно ее проводить, но это не произойдет само по себе» , — заявил Рютте.

Читайте также:В Северной Ирландии приостановили открытие пабов