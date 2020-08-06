Белфаст, Великобритания, 6 августа, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Правительство Северной Ирландии приостановило план по открытию пабов из-за нового всплеска коронавирусной инфекции, 6 августа сообщает агентство Reuters.

RustyThe Dig Ирландский паб

«Мы решили, что будет разумно приостановить открытие наших пабов» , — отметила первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.

По словам Фостер, приоритетом правительства является открытие школ, а рост заболеваемости COVID-19 может сорвать начало учебного года.

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