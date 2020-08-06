В Северной Ирландии приостановили открытие пабов
Белфаст, Великобритания, 6 августа, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Правительство Северной Ирландии приостановило план по открытию пабов из-за нового всплеска коронавирусной инфекции, 6 августа сообщает агентство Reuters.
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Ирландский паб
«Мы решили, что будет разумно приостановить открытие наших пабов», — отметила первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.
По словам Фостер, приоритетом правительства является открытие школ, а рост заболеваемости COVID-19 может сорвать начало учебного года.
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