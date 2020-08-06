Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 21:13 — ИА Регнум. В Петербурге сотрудника СИЗО №5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали по подозрению в получении взятки от гражданского мужа женщины, осужденной на десять лет лишения свободы. По версии следствия, за 600 тыс. рублей сотрудник ФСИН пообещал не отправлять женщину в колонию, а оставить ее в СИЗО.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Как сообщили 6 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, с преступным предложением о даче взятки к сожителю осужденной в качестве посредника обратился местный житель.

Получив согласие, посредник обратился к своему знакомому начальнику оперативного отдела следственного изолятора, где находилась осужденная. Тот потребовал передать ему взятку в размере 600 тыс рублей — «за ненаправление осужденной в исправительную колонию, а оставление ее в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию».

Вечером 18 августа 2019 года посредник получил от сожителя осужденной названную сумму, после чего в этот же день передал деньги начальнику оперативного отдела СИЗО.

В отношении сотрудника УФСИН и посредника возбуждены уголовные дела, соответственно, по статьям УК РФ о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении сотрудника меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.