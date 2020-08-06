Вена, 6 августа, 2020, 21:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Австрии предостерегло граждан от поездок в Испанию в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в королевстве, 6 августа сообщает агентство Reuters.

Стоп

Согласно сообщению МИД Австрии, всем гражданам, возвращающимся из Испании позднее 10 августа, придется сдавать тест на коронавирус.

Ограничения пока не касаются испанских Канарских и Балеарских островов, ситуация с COVID-19 на которых считается относительно благополучной.

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