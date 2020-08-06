Москва, 6 августа, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Сахар, свинина, рыба, горох и фасоль наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в июле. Об этом сообщила 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Сахар

По данным Росстата, сахар-песок за месяц подорожал в среднем на 2,2%, свинина — на 1,6%, горох и фасоль — на 1,2%, сухие супы в пакетах — на 1,1%, живая и охлажденная рыба, томатные консервы — на 1%, рыбные консервы в масле, пшеничная мука, чай и какао — на 0,9%, поваренная соль, овсяные хлопья «Геркулес» — на 0,8%, рыбные консервы в томатном соусе, манная крупа, майонез, шоколадные конфеты — на 0,7%.

Вместе с тем существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары в июле оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, репчатый лук за месяц подешевел на 16,8%, помидоры — на 15,3%, огурцы — на 13,4%, картофель — на 8,4%, лимоны — на 7,8%, бананы — на 7,2%, чеснок — на 6,6%, свекла — на 3,7%, капуста белокочанная — на 3,5%, виноград — на 3,4%. В то же время морковь подорожала на 10,5%, апельсины — на 9,0%, яблоки — на 7,4%, груши — на 1,3%.

Зафиксирован также рост цена на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные щетки подорожали на 1,0%, туалетное мыло — на 0,8%, зубная паста — на 0,6%, хозяйственное мыло — на 0,5%, спички — на 0,3%, стиральный порошок — на 0,2%. Вместе с тем цены на туалетную бумагу снизились на 0,4%.

Среди медицинских товаров и медикаментов наиболее заметно подорожали йод — на 3%, ртутные термометры — на 2,6%, электронные термометры, бинты, гепарин натрия — на 1,6%, отечественный аспирин — на 1,4%, вата — на 1,3%, линекс — на 0,9%, корвалол и сульфацетамид — на 0,8%, настойка пустырника — на 0,6%.

Напомним, ранее в Росстате сообщили, что потребительские цены в июле выросли в среднем на 0,4%, инфляция в годовом выражении ускорилась до 3,4%.