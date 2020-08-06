Минск, 6 августа, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не намерен цепляться за власть и не будет главой РФ до 2036 года, несмотря на то, что у него есть такая возможность. Об этом Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

В интервью речь зашла о том, что президент России Владимир Путин может остаться на своем посту до 2036 года, так как это позволяют ему сделать принятые поправки к Конституции РФ.

«Нет, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я 100 процентов гарантирую — Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас», — сказал Лукашенко.