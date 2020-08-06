Иваново, 6 августа, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Быстровозводимый инфекционный госпиталь планируется развернуть в Ивановской области, средства на эти цели выдело правительство РФ, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 6 августа по итогам встречи губернатора Станислава Воскресенского с общественностью в Тейкове.

Ivanovoobl.ru Станислав Воскресенский во время встречи с общественностью в Тейкове

«Вы знаете состояние наших инфекционных отделений. Сейчас развернем современный госпиталь под возможный рост заболеваемости. Я уже говорил, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Будет рост — мы во всеоружии встретим. Мы наблюдаем такую картину в мире: во многих странах сейчас рост гораздо больше, чем в пик апреля-мая. Поэтому мы должны подготовиться. Такого решения удалось добиться на федеральном уровне», — отметил Станислав Воскресенский.

Средства выделят из резервного фонда правительства РФ МЧС России на условиях софинансирования расходных обязательств для предоставления субсидии бюджету Ивановской области. Новый госпиталь будет рассчитан на 360 коек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ивановской области не исключают подъёма заболеваемости COVID-19 после возвращения жителей региона из отпусков. В регионе разработан план по развертыванию дополнительных коек.