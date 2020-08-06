Каир, 6 августа, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Греция и Египет подписали соглашение об особой экономической зоне в Восточном Средиземноморье, 6 августа сообщает агентство Reuters.

МИД Греции Пресс-конференция Никоса Дендиаса и Самеха Шукри

Подписание соглашения состоялось в Каире, в мероприятии участвовали глава МИД Египта Самех Шукри и глава МИД Греции Никос Дендиас.

«Соглашение с Египтом находится в рамках международного права… морского права и добрососедских отношений, а также способствует безопасности и стабильности в регионе» , — отметил Дендиас.

Египет и Греция занимают единую позицию в отношении политики Турции в восточной части Средиземного моря, богатой месторождениями нефти и газа.

«Соглашение позволяет обеим странам двигаться в направлении максимального использования ресурсов, имеющихся в исключительной экономической зоне, особенно перспективных запасов нефти и газа» , — заключил Шукри

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