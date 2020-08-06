Минск, 6 августа, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина своим старшим братом. Об этом Лукашенко сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 июля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лукашенко высказался о своем личном отношении к Путину после того, как сказал, что их отношения на политическом уровне находятся в напряжении.

«Я считают Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом старшим. Но не в том плане, что ты — старший, а мы тут никакие младшие. Нет, ты действительно и по возрасту, и по весу старший брат. Но поведение старшего и младшего брата… Я считаю, что старший брат должен младшего поддерживать, у нас в деревне было всегда так. Я часто Путину говорю: старший брат помочь должен, подсказать, не подножку поставить, когда ты бежишь там или стараешься что-то сделать, а поддержать. И я его таковым и считаю», — сказал Лукашенко.

Что касается отношения Путина к Лукашенко, то президент Белоруссии считает, что у российского лидера к нему несколько иное отношение.

«Он несколько другое, он человек городской, ну чего там говорить», — заявил Лукашенко.

Напомним, что в этом же интервью Лукашенко заявил, что в отношениях с Путиным изначально сложилась определенная напряженность, так как оба они «сильные личности».