Минск, 6 августа, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с самого начала сложились напряженные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 июля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Значительная часть интервью была посвящена взаимоотношениям России и Белоруссии и лично Лукашенко с Путиным. Гордон задал президенту Белоруссии такой вопрос:

«Это правда, что ваши отношения с Путиным изначально не сложились и все эти годы остаются напряженными?»

Лукашенко ответил:

«Если я скажу, что неправда, — это будет не свойственно моему стилю. Да, у нас есть определенные напряжения, потому что мы оба — сильные личности. Извините за нескромность».