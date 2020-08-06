Екатеринбург, 6 августа, 2020, 19:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге решение о системе выборов мэра должны принимать народ и депутаты, заявил глава города Александр Высокинский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Градоначальник подчеркнул, что прямой связи между выборами и качеством жизни горожан нет.

«Мы заходим в формирование нового бюджета и пытаемся сохранить логику развития», — добавил мэр в эфире портала «Е1».

Нужны прямые выборы градоначальника или нет, должны решить жители и парламентарии, считает Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты собирают подписи за «народную инициативу» о возврате Екатеринбургу и некоторых других городов Свердловской области прямых выборов мэра.