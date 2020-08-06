Екатеринбург, 6 августа, 2020, 18:16 — ИА Регнум. В Свердловской области прошли тестирование на коронавирус уже 954 367 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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На вирус SARS-CoV-2 обследовали уже 1 019 642 пробы. По данным на 6 августа 2020 года, за минувшие сутки в регионе провели 11 337 исследований проб у 10 819 человек.

Всего в регионе заразились коронавирусом 21 725 человек. Таким образом, вирус выявили у 2,28% обследованных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 307 случаев смерти от COVID-19.