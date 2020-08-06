Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 17:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали уроженца Азербайджанской ССР, который из-за нетерпимости к лицам армянской национальности по экстремистским мотивам вместе с сообщниками напал на двух граждан Республики Армения, избил их и заснял преступление на видео. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 282-й «экстремистской» статье УК РФ. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Уроженец Азербайджана, подозреваемый в нападении на граждан Армении

Как считает следствие, 40-летний уроженец Азербайджана вместе с неустановленными лицами в ночь на 27 июля 2020 года, напал у одного из домов по Якорной улице на двух граждан Армении. Злоумышленники избили потерпевших, при этом выкрикивали слова, унижающие человеческое достоинство.

По данным следствия, подозреваемый вместе с соучастниками снял всё на видео, а после выложил в интернет, что, по мнению следователей, было сделано с целью унижения, а также возбуждения ненависти и вражды у граждан в отношении потерпевших.

«Следственным отделом по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В свою очередь в полиции Санкт-Петербурга уточнили, что подозреваемый зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и владеет кафе на той же Якорной улице, где произошел конфликт. Жертвами нападения и избиения стали двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Они рассказали, что ранее видели нападавшего, но имени его не знали.

«Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции — привлекался к административной ответственности за хулиганство и к уголовной — за нанесение телесных повреждений. Причем примечательно, что оба нарушения закона происходили также около его кафе», — рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На видеозаписи, сделанной нападавшими, видно, как двое мужчин убегают, а автор ролика сопровождает свои преступные действия громкими высказываниями, унижающими достоинство конкретных людей и национальности в целом.

«Полиция ищет соучастников противоправной деятельности и устанавливает иные эпизоды, к которым фигурант может быть причастен», — заверили в пресс-службе петербургского Главка МВД.