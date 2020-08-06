Рим, 6 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Первые дозы вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают специалисты из Италии, Франции, Германии и Нидерландов, в случае успешного прохождения всех тестов будут доступны до конца 2020 года, заявил в четверг, 6 августа, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

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В настоящее время итальянские специалисты совместно с коллегами из других стран ЕС или самостоятельно работают над несколькими проектами вакцин, испытания находятся на разных стадиях, но все они проходят успешно, добавил министр.

По данным на5августа, в Италии умерли35 181человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на5). Выздоровели200 976человек, за день этот показатель увеличился на210(днем ранее — на177). Число подтвержденных носителей выросло на384(днем ранее — на190). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет248 803. В настоящее время заражены12 646человек — на164больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт третий день подряд.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.