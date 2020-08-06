Москва, 6 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В середине торгового дня 6 августа рубль движется очень вяло в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

«Нефть перестала бурно дорожать на полученном ранее фундаментальном катализаторе по снижению запасов черного золота в США и стабилизировалась около $45,15, и это оставляет «россиянина» в подвешенном состоянии.

Укрепляться дальше у рубля нет веских оснований, продавать тоже нет смысла. Поэтому сейчас оптимальна фаза консолидации.

Доллар США находится около нейтральной отметки 72,84 руб. и может закрепиться в пределах 72,60−74,00 руб. сейчас.

Евро стабилен около 86,47 руб. и способен торговаться в границах 86−88 руб., как и ранее.

Затишье в рубле — это неплохо, учитывая предыдущую волатильность и потенциал для стратегического ослабления курса национальной валюты», — считает эксперт.

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