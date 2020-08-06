Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Санкт-Петербург остается непочётным лидером по доле летальных исходов от COVID-19 среди всех регионов Северо-Западного федерального округа. Если общероссийский показатель летальности коронавирусной инфекции находится на уровне 1,68%, а для регионов Северо-Запада — 3,42%, то цифры Петербурга к настоящему времени достигли отметки в 6,53%. Об этом 6 августа сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) СЗФО летальность 06.08.2020

Показатель летальности коронавируса в Петербурге продолжает расти все последние недели: 25 июня — 4,17%, 2 июля — 4,96%, 9 июля — 5,70%, 16 июля — 5,79%, 23 июля — 6,25%, 30 июля — 6,46%, 6 августа — 6,53%.

«На этой неделе по этому показателю опять следом за Санкт-Петербургом идут Республика Дагестан (4,72%) и Тверская область (3,21%)», — отметили в ИЦК.

Помимо Петербурга еще шесть регионов СЗФО показали летальность COVID-19 выше 1%: Архангельская область — 2,23% (неделей ранее было 1,96%), Новгородская область — 1,87% (1,90%), Калининградская область — 1,52% (1,58%), Псковская область — 1,42% (1,44%), Республика Коми — 1,15% (0,95%), Вологодская область — 1,01% (1,01% — без изменений).

«Остальные регионы Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1%: Ленинградская область — 0,92% (0,96%), Мурманская область — 0,80% (0,73%) и Республика Карелия — 0,49% (0,53%), — говорится в сообщении. — В Ненецком автономном округе по-прежнему показатель равен нулю».

На текущей неделе в СЗФО три региона по-прежнему показывают летальность выше общероссийской (Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области), остальные восемь субъектов — ниже этого показателя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, медицинские работники и власти планируют встретиться для выяснения причин такой высокой смертности в городе среди пациентов. В настоящий момент, по официальным данным, в Петербурге подтверждена смерть 2118 человек от COVID-19.

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При этом в мае смертность превысила прошлогодний месячный показатель на 32%, в июне — на 55%. За полгода прирост смертности в Петербурге составил почти 4 тыс. человек, и Смольный признал, что почти все эти смерти связаны с COVID-19.