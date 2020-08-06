Москва, 6 августа, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир с багажом в аэропорту

Отмечается, что купленные до 1 мая авиабилеты с датой полета до 31 августа можно обменять на ваучер или деньги.

Так, рейсы отменены почти в 90 городов в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также стран Европы, Азии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, международное авиасообщение было в существенной мере прервано из-за пандемии коронавируса. И хотя коронавирус пока не отступил и в мире всё более отчетливо наблюдается вторая волна пандемии, международное авиасообщение постепенно восстанавливается.

Читайте также: В Турции сообщили о резком росте выявляемых случаев SARS-CoV-2 на курортах