Тбилиси, 6 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Полное восстановление экономики Грузии в текущем году невозможно, потому что туризм не восстановится даже частично. Такое заявление 6 августа сделал министр финансов страны Иване Мачавариани на брифинге, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

(сс) Mikhail Kryshen Канатная дорога в Батуми (Грузия)

"Процесс экономического восстановления пойдет. Вторая половина года будет гораздо лучше, однако из-за туризма полного восстановления мы не ожидаем. <…> До конца года туризм не сможет восстановиться не то что полностью, а и в частичном масштабе», — сказал глава минфина.

Он отметил, что Грузия была готова открыть границу для иностранных туристов с 1 июля, но этого не сделали из-за того, что в остальных странах на тот момент были слишком высокие темпы распространения коронавируса. Мачавариани добавил, что, учитывая эти экономические сложности, правительство решило выделить субсидии населению на оплату услуг ЖКХ.

Стоит отметить, что ранее премьер министр Грузии Георгий Гахария заявил, что счета за квартиру жителям страны государство будет помогать оплачивать с ноября по февраль. Кроме этого, в начале учебного года на каждого ребенка до 17 лет семьям выплатят по 200 лари (около $65).