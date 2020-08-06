Москва, 6 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Елена Молчанова ИА REGNUM Деньги

Предлагается ввести дополнительные социальные выплаты: граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе.

Решение о выплатах и порядок их предоставления должно принимать правительство РФ, пояснил Миронов.

Инициатива подготовлена в рамках поддержки жителей России на фоне экономического спада из-за пандемии коронавируса.