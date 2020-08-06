Ростов-на-Дону, 6 августа, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В Ростовской области свою деятельность возобновят кафе и рестораны, вновь будут доступны экскурсии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда

Так, с 10 августа предприятия общественного питания могут обслуживать посетителей в помещениях при строгом соблюдении санитарных норм. Также необходимо обеспечить тщательную дезинфекцию, обеззараживание воздуха ультрафиолетом, проветривание помещений.

С этого же дня на Дону возобновятся экскурсии. Численность пешеходных групп не должна превышать 25 человек, транспорт должен быть заполнен не более чем на 50%. Участники должны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Ростовской области работают летние веранды и площадки предприятий общепита. Ценителям искусства доступны музейные экспозиции.