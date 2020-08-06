Москва, 6 августа, 2020, 13:03 — ИА Регнум. На дополнительные выплаты медикам будет направлено дополнительно 14 млрд рублей. Об этом 6 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Спасибо врачам» в Москве

Выплаты предназначены медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

По словам Мишустина, будет дополнительно направлено 9 млрд рублей 76 субъектам РФ на надбавки за особые условия труда и дополнительные нагрузки. Они рассчитываются в зависимости от получаемых медработниками доходов.

Также 5 млрд рублей будет направлено на фиксированные выплаты работникам стационаров и скорой помощи.