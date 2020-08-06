Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Губернатора Ленинградской области в 2020 году не будут избирать «на пеньках». Об этом заявил 6 августа председатель избиркома региона Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование. Выборы

Досрочное голосование будет осуществляться 11 и 12 сентября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. По словам Лебединского, будут применены несколько форм такого голосования, в том числе те, что использовались на плебисците по Конституции в течение недели до 1 июля.

Тогда, напомним, множество граждан удивило странное голосование на детских площадках, во дворах, на пеньках с помощью багажников автомобилей или тележек из супермаректов с малопонятной системой контроля.

«Отличие заключается лишь в том, что придомовая территория будет более организационно ужесточена. То есть у нас никаких голосований на пеньках быть не может. У нас будет либо навес, либо палатка, либо иное место, которое будет оборудовано стульями и столом для нахождения там участковой комиссии, для наблюдателей и голосующих», — сказал Михаил Лебединский.

На этих «придворовых» участках должны также выдавать средства защиты, маски, антисептики. Просто показать паспорт, не передавая его в руки, как это было на голосовании по Конституции, тоже не получится.

Чтобы проголосовать на дому, отметил Лебединский, гражданин должен написать, позвонить или «иным способом известить» комиссию. Это можно сделать с 2 сентября до 14:00 мск 13 сентября.

«Единственное, что всё равно будет требоваться уважительная причина. Инвалиды, заболевшие, надеюсь, не коронавирусом, лица, которые по разным причинам не могут прийти — мамочки-одиночки, ухаживающие за престарелыми», — объяснил Лебединский. Отметим, что «уважительных причин» для голосования на дому 1 июля не требовалось.

Переносные ящики с бюллетенями каждый вечер либо по мере их наполнения комиссия будет упаковывать, чтобы защитить документацию, хранить бюллетени будут вплоть до единого дня голосования, обещал Лебединский. Затем их поместят в стационарный ящик.

Напомним, губернатора Ленобласти изберут 13 сентября 2020 года. Нынешний глава региона Александр Дрозденко баллотируется на новый срок от «Единой России». Кроме него за пост поборются депутаты ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев от ЛДПР, Александр Перминов от «Справедливой России», а также президент Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Габитов от «Гражданской платформы».