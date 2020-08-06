Стокгольм, 6 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. 5 августа Статистическое управление Швеции сообщило о рекордном падении валового внутреннего продукта (ВВП) Швеции за второй квартал 2020 года — 8,6%. Однако, несмотря на «ошеломляющий спад экономики», представитель Умеренной коалиционной партии по экономическим вопросам Элизабет Свантессон считает, что на рынке труда ситуация может ухудшиться еще серьезней. Об этом 5 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Во время кризиса, вызванного пандемией, многим компаниям в Швеции пришлось пойти на сокращение рабочего время персонала, который смог сохранить большую часть своей зарплаты, так как государство оплачивало выпадающую разницу в заработных платах.

Свантессон считает, что в целом система перевода работников на условия неполной занятости зарекомендовала себя с лучшей стороны. Но она подчеркивает, что этот год «не должен быть потраченным впустую» и советует всем начать повышать свою квалификацию в освободившееся время. По ее мнению, ситуация с занятостью может ухудшиться:

«Что касается падения ВВП, то я думаю, что сейчас дно достигнуто, но, боюсь, не на рынке труда».