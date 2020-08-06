Москва, 6 августа, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале пояснил, в чём опасность применения оборота «остановить инфекцию» в разговоре об эпидемии коронавируса:

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«Вот мы и ждём — когда же это всё наконец полностью закончится, пройдёт, как кошмарный сон! Боимся мер, связанных со «2-й волной» и так далее. На самом деле этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются те же 70% населения. В противном случае сценарий другой».

По словам Мясникова, эксперты во всех своих научных статьях говорят о том, что коронавирус пришёл, «чтобы навеки поселиться».

«Он будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы в вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других! Когда у людей правильные ожидания — тогда они смогут планировать правильно свои действия и свою жизнь», — пояснил Мясников.

Гражданам России он порекомендовал понимать, что за словами «остановить распространение коронавируса» стоит понятие «приостановить».

"Три буквы, но за ними очень многозначительная разница», — заключил доктор Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в 83 регионах России выявили 5204 новых носителя коронавируса.