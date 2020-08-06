Махачкала, 6 августа, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Дагестанские педагоги в случае ухудшения эпидемиологической ситуации к 1 сентября пройдут тестирование на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания, на котором обсуждалась готовность образовательных организаций к новому учебному году.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Отдельно был рассмотрен вопрос, связанный с тестированием педагогов. Если исходя из эпидситуации в регионе Роспотребнадзором эта процедура будет признана обязательной, то средства, необходимые на эти цели, правительство региона выделит», — сказано в сообщении.

В условиях сохранения рисков распространения коронавируса главам муниципалитетов был дан ряд рекомендаций по организации работы образовательных учреждений. В их числе обязательное проведение дезинфекции помещений и их оснащение оборудованием по обеззараживанию воздуха, соблюдение графика проветривания, формирование запасов антисептиков и дезинфицирующих средств для ежедневной влажной уборки, а также средств индивидуальной защиты.

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов также поручил провести специальное обучение педагогического состава, которое позволит организовать образовательный процесс с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

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