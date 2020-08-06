Махачкала, , 11:00 — REGNUM Банкетные залы, кинотеатры и детские развлекательные центры могут открыться в Махачкале в «пилотном» режиме после простоя, вызванного пандемией COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана по итогам состоявшегося накануне, 5 августа, заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В ходе прошлого заседания штаба глава Махачкалы Салман Дадаев предложил открыть в городе в «пилотном» режиме при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора банкетные залы, фитнес-залы и закрытые пока залы кафе и ресторанов. Мэр вновь вернулся к этой теме и сообщил, что соответствующие заявки уже подали 11 торговых центров, 15 фитнес-залов, 27 банкетных залов и 72 ресторана.

«Из тех объектов, которые мы проверили по налоговым платежам и готовности соблюдать требования Роспотребнадзора, на сегодня готовы 17 ресторанов, семь торговых центров, 16 банкетных залов», — сказал Дадаев.

Мэр также сообщил о готовности в случае поддержки со стороны оперштаба в таком же режиме проработать вопрос с детскими развлекательными центрами и клубами. Дадаев также заявил, что в настоящее время рассматривается возможность открытия двух кинотеатров города. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов со своей стороны поручил проверить исполнение взятых на себя обязательств руководством этих заведений.

Вице-премьер также напомнил, что масочный режим в республике еще не отменен. В этой связи он поручил проверить соблюдение режима на рынках городов и районов, а также проверить все пункты въезда в регион на наличие дистанционных термометров.