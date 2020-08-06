Екатеринбург, 6 августа, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Свердловской области выздоровели ещё 95 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Теперь в регионе подтверждено 18 224 выписки пациентов, переболевших COVID-19. Это 83,89% от всех случаев заражения коронавирусом в регионе (21 725).

В медучреждениях Свердловской области продолжают лечение 112 пациентов в тяжёлом состоянии (110 — лежат в реанимации, 64 — подключены к ИВЛ), 443 — в состоянии средней тяжести. «Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — уточняют в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 307 случаев смерти от COVID-19.