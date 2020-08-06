Черкесск, 6 августа, 2020, 11:29 — ИА Регнум. На Северном Кавказе число жертв коронавируса увеличилось за прошедшие сутки еще на шесть человек. Общее число смертей в округе от этой опасной новой инфекции к 6 августа достигло 888, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Больше всего умерших от осложнений, вызванных COVID-19, зафиксировано в Дагестане — 449 и на Ставрополье — 169. В этих субъектах в последние недели ежедневно умирают по одному-два человека. В Ингушетии число скончавшихся составило 74 пациента, Кабардино-Балкарии — 71, Северной Осетии — 67. Причем в этой республике последний случай летального исхода был зафиксирован еще 26 июня.

Меньше всего умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Карачаево-Черкесии — 24 (+1 за минувшие сутки) и в Чечне — 33.