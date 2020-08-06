Екатеринбург, 6 августа, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё семь смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Теперь в регионе подтверждено 307 летальных случаев от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний, не говорится.

Всего в области выявлено 21 725 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, умерли 1,41% человек, у кого ранее выявляли вирус SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по 10 августа 2020 года в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу.