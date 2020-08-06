В Петербурге подтвердили еще 16 смертей от COVID-19
Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Петербург вновь оказался первым среди регионов России по суточной смертности от COVID-19. Как сообщает 6 августа федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе подтвердили еще 16 летальных исходов от этой смертельно опасной болезни, вызываемой коронавирусом.
На втором месте оказалась Москва, где зафиксировали 13 смертей за сутки.
Всего в Петербурге за время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 2118 человек. Речь идет только о тех случаях, где «ковид» признан основной причиной смерти.
Однако власти неоднократно признавали, что только с апреля по июнь в городе умерло 4 тыс. человек по причинам, так или иначе связанным с коронавирусом, и не все из них попали в статистику по COVID.
В России за сутки подтвердили еще 116 летальных случаев, всего в стране погибло 14 606 человек с начала пандемии.