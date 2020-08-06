Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Петербург вновь оказался первым среди регионов России по суточной смертности от COVID-19. Как сообщает 6 августа федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе подтвердили еще 16 летальных исходов от этой смертельно опасной болезни, вызываемой коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча памяти

На втором месте оказалась Москва, где зафиксировали 13 смертей за сутки.

Всего в Петербурге за время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 2118 человек. Речь идет только о тех случаях, где «ковид» признан основной причиной смерти.

Однако власти неоднократно признавали, что только с апреля по июнь в городе умерло 4 тыс. человек по причинам, так или иначе связанным с коронавирусом, и не все из них попали в статистику по COVID.

В России за сутки подтвердили еще 116 летальных случаев, всего в стране погибло 14 606 человек с начала пандемии.