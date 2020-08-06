Подгорица, 6 августа, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями сообщил, что с 4 августа страна открывает границы с Азербайджаном и Россией. То есть резиденты этих стран могут въезжать в Черногорию без карантина и тестов.

Зал ожидания

При этом по состоянию на 6 августа Россия так и не внесена в так называемый «зеленый список стран», откуда можно въезжать без дополнительных условий. При этом Азербайджан и Украина (после возмущения консула) туда были внесены.

Пока де-факто жители России в Черногорию попасть не могут. Возможно, это связано с тем, что власти обеих стран не договорились о возобновлении авиасообщения.