Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлен 31 новый носитель коронавируса SARS-CoV-2, еще 16 человек выздоровели. Об этом 6 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Тенденция к постепенному снижению суточного количества заразившихся в регионе сохраняется.

С начала пандемии в Ленобласти было выявлено 6086 инфицированных, из них 4577 выздоровели, 56 человек умерли от COVID-19, еще 1453 человека продолжают лечение. Таким образом регион продолжает находиться на первом этапе снятия коронавирусных ограничений.

По данным регионального оперативного штаба, днем ранее в Ленобласти было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекции в 23 населенных пунктах региона. Самое большое число новых заболевших было зафиксировано в пограничном городе Ивангород (6), а также в населенных пунктах Рощино Выборгского района (3), Беседа Волосовского района, Коммунар и Тихковицы Гатчинского района (2).