Курск, 6 августа, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Ещё 27 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Курской области за прошедшие сутки. Лаборатории провели 1542 исследований, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В целом с начала пандемии выявлено 6372 носителей коронавируса. За стуки выписаны 20 пациентов, всего перенесли заражение и выздоровели 5161 человек.

Под медицинским наблюдением в стационарах находится 241 пациент, в том числе 12 на ИВЛ, в домашних условиях лечатся 923 человека.