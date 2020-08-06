Facebook удалил заявление Трампа как дезинформацию о COVID-19
Вашингтон, 6 августа, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook удалила видеозапись, опубликованную предвыборным штабом президента США Дональда Трампа из-за распространения дезинформации о коронавирусе, сообщает 6 августа Variety.
Та же судьба ожидала видеозапись, которая была опубликована на странице штаба в Twitter. Из-за нарушения существующих правил страница была заблокирована с требованием удалить это видео.
Речь идет об интервью президента США на телеканале Fox News, в ходе которого Трамп заявил, что дети обладают «практически полным иммунитетом» к коронавирусной инфекции.
Напомним, по имеющейся на сегодняшний день информации, дети действительно легче, чем взрослые переносят заражение коронавирусной инфекцией. Однако эксперты обращают внимание на то, что из-за бессимптомного протекания болезни дети могут стать опасными переносчиками патогена.