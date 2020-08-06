Ростов-на-Дону, 6 августа, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) планируется устроить временный чартерный хаб для перелётов в Турцию. Этим намерена заняться авиакомпания Azur Air, сообщает портал travel.ru.

Юрий Ляшко ИА Красная Весна Аэропорт Платов

Фидерные рейсы ростовская воздушная гавань начнёт принимать с 10 августа. Перевозчик планирует использовать самолёты Boeing 757, Boeing 767 и Boeing 737. Пересадку на Дону могут совершить пассажиры рейсов из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Самары, Сургута, Уфы и Тюмени. Затем туристы смогут отправиться в Анталью, Бодрум и Даламан на тех же воздушных судах.

Применении схемы рассчитано до 31 августа. Не исключено, что срок размещения временного чартерного хаба будет продлено.