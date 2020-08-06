Москва, 6 августа, 2020, 10:15 — ИА Регнум. В российских городах появятся антибактериальные контейнеры, предназначенные для утилизации защитных масок и перчаток, которые используются во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в «Ростехе».

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

"Корпорация «Росхимзащита» госкорпорации «Ростех» начала установку антибактериальных контейнеров со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты в отелях, организациях общепита и других общественных местах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый такой контейнер появится на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Контейнер представляет собой стальной бокс, внутри которого будет находиться герметичная ёмкость с дезинфицирующим средством без хлора и спирта. Сразу после дезинфекции маски и перчатки становятся неопасными, а заполненный пакет герметично закрывается в вакуумную упаковку и утилизируется.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко рассказал о высоком спросе на такие контейнеры — прежде всего, со стороны гостиничного бизнеса. Он также выразил уверенность, что такие боксы будут установлены на транспорте и в местах, которые ежедневно посещает большое число людей.