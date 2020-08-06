Москва, 6 августа, 2020, 10:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки от COVID-19 в Москве вылечились ещё 1254 пациента. Об этом 6 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудницы скорой помощи

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1254 пациента», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве составляет 186 223.

При этом заместитель мэра уточнила, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для пациентов с новым заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 245 тыс. граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.