Москва, 6 августа, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» приняла решение отменить до 31 августа часть рейсов в страны, с которыми ещё не возобновлено авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании «Аэрофлот»

«Аэрофлот» объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — говорится в сообщении.

Так, до 31 августа отменены рейсы «Аэрофлота» в города Актау, Актобе, Аликанте, Алма-Ата, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт и Шымкент.