Тегеран, 6 августа, 2020, 10:08 — ИА Регнум. 5 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа по стране около 185 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 17 802. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Садат Лари отметила, что с учетом 185 новых жертв их общее число по стране возросло до 17 802. «За последние 24 часа было обнаружено около 2697 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1331 человек был госпитализирован», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 317 483 иранца были подвержены заражению смертельным вирусом, причем около 274 932 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 4129 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также сообщила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 587 083 обследования.