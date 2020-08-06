Минпромторг РФ подал многомиллионный иск к институту океанологии
Москва, 6 августа, 2020, 03:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 23 ноября 2020 года рассмотрит иск Министерства промышленности и торговли России к институту океанологии имени П. П. Ширшова. Речь идёт о взыскании более 13 млн рублей неустойки по госконтракту, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 24 июля 2020 года, а 31 июля его приняла к производству судья Козленкова. Сумма претензий — 13 190 614,57 рубля, которые фигурируют как «неустойка по государственному контракту №14 411.1 879 999.09.027 от 03 марта 2014 года».
Ответчик — федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук» является исполнителем как минимум пяти контрактов Минпромторга. Их сумма превышает 472 млн рублей.
Институт позиционируется как единственный в РФ центр, который проводит «исследования во всех океанах, включая Арктику и приантарктические воды Южного океана».