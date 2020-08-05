Анкара, 5 августа, 2020, 22:59 — ИА Регнум. В Турции за последние сутки зафиксировано 1178 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 5 августа министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за период с начала эпидемии в стране выявлено уже 236 112 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 19 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 5784.

Излечились и были выписаны 219 506 пациентов, в том числе 1015 — за последние сутки.

Напомним, накануне министерство здравоохранения Турции сообщало о 1083 новыых случаях заражения коронавирусом. За день до этого сообщалось о 993 выявленных инфицированных, а ещё днём ранее — о 986 случаях.