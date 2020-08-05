Москва, 5 августа, 2020, 22:02 — ИА Регнум. В Москве масочный режим отменять пока не планируется, сообщил 5 августа мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Mos.ru Масочный режим. Москва

Глава столицы отметил, что жителям не нужно забывать о защитных мерах.

«И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уже более 42 тысяч пассажиров общественного транспорта оштрафованы за нарушение масочного режима, который действует с 12 мая. Штраф за нарушение масочного режима составляет 5000 рублей.