Санкт-Петербург, 5 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. В Петербурге наметилась возможность перехода ко второму этапу смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил 5 августа вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи у Боткинской больницы

Он рассказал, что Смольный уже получил соответствующее письмо от главы управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой. В связи с возможностью перехода ко второму этапу разрабатываются поправки в постановление правительства Санкт-Петербурга, определяющее режим ограничений.

Этой работой занимается межведомственная рабочая группа, которую возглавляет академик РАН, глава Центра Алмазова Евгений Шляхто.

В то же время в городе прорабатываются алгоритмы действий на случай возникновения второй волны эпидемии. Город готов и к негативному сценарию, отметил вице-губернатор.

«Все инфекционные стационары, которые перепрофилируются к обычной, нормальной работе, сохраняют все признаки, которые необходимы для инфекционного госпиталя, — сохраняются шлюзы, сохраняется весь медицинский персонал, они полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты, дезинфектантами, продолжается обучение персонала», — рассказал Олег Эргашев.

Опасение вызывает возможность наложения коронавируса на сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими вирусными инфекциями. Для предотвращения этого в Петербурге планируется привить от гриппа до 60% населения.

Напомним, в Петербурге COVID-пациентов сейчас принимают 13 городских больниц и шесть федеральных клиник. Вскоре несколько из них вернутся к штатной работе.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 32 259 случаев заражения, в том числе 156 за последние сутки.