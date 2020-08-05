Афины , 5 августа, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не исключил, что в стране придется вернуть часть «коронавирусных» ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19, 5 августа сообщает агентство Associated Press.

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«Любая форма самоуспокоенности неоправданна. Мы все еще не знаем, как много месяцев мы будем вынуждены жить с вирусом» , — заявил Мицотакис.

5 августа минздрав Греции сообщил о 124 новых случаях коронавирусной инфекции, что может означать начало нового всплеска COVID-19.

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