Лондон, 5 августа, 2020, 20:42 — ИА Регнум. Нефть Brent держится выше отметки $45 за баррель в ходе торгов 5 августа на Лондонской бирже, однако сильно отступила от сессионного максимума выше $46 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подорожали на 69 центов (1,55%), до $45,12 за баррель. Ранее марка достигла максимума в $46,23 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 42 цента (1,01%), до $42,12 за баррель. Максимум WTI составляет $43,52 за баррель.

Читайте также:Нефть столкнулась со «зловещими признаками» новой волны эпидемии — PVM