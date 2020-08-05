Рим, 5 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 5августа, в Италии умерли35 181человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Pietro Luca Cassarinp Вывешенный из окна флаг с надписью «Andrà tutto bene» (все будет хорошо). Март 2020

Выздоровели200 976человек, за день этот показатель увеличился на210(днем ранее — на177).

Число подтвержденных носителей выросло на384(днем ранее — на190). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет248 803. В настоящее время заражены12 646человек — на164больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт третий день подряд.