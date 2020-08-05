Рим, 5 августа, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Парламент Италии в среду, 5 августа, отклонил инициативу оппозиции (партий Маттео Сальвини и Джорджи Мелони) о введении санкций против Китая и о необходимости потребовать компенсаций «за эпидемию».

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Международное право едва ли позволит добиться таким образом какого-либо практического результата, полагают в правящей коалиции (входящее в ее состав «Движение 5 звезд» было инициатором заключения с КНР меморандума о взаимопонимании в рамках проекта «Один пояс — один путь»).

Вместе с тем утверждена резолюция о поддержке проведения международного расследования по вопросам появления и распространения нового коронавируса.

По данным на4августа, в Италии умерли35 171человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на5(днем ранее — на12). Выздоровели200 766человек, за день этот показатель увеличился на177(днем ранее — на 129). Число подтвержденных носителей выросло на190(днем ранее — на 159). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет248 419. В настоящее время заражены12 482человека — на8больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.