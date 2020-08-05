Москва, 5 августа, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Ядерная программа Великобритании после Второй мировой войны была обусловлена не только оборонительными соображениями в связи с усилением СССР, но и тем, чтобы поддержать свой статус равного партнёра США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа сообщил директор Института кризисных исследований Марк Алмонд в своём обращении, подготовленном для конференции «Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории», проведённой Фондом исторических перспектив.

National Nuclear Security Administration Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953

«Сдерживание потенциального агрессора, у которого есть ядерное оружие, не было единственным мотивом Лондона. В каком-то смысле ещё более актуальной необходимостью стало не допустить американской ядерной монополии», — заявил Алмонд.

После того, как США получили доказательства эффективности бомбы, они прекратили сотрудничество с Великобританией и Канадой в ядерной сфере, отметил он.

«Британское руководство осознало, что Вашингтон скоро перестанет рассматривать Соединённое Королевство как равную ей сверхдержаву. Соперничество с Америкой в той же мере, что и страх перед сталинским СССР, подтолкнули Британию к созданию своей атомной бомбы после 1945 года», —подчеркнул Алмонд.

31 августа 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписан план, направленный на создание ядерной бомбы, Великобритания стала первой страной, которая поставила перед собой такую цель. Особое значение для программы играли запасы урана в Канаде и то, что туда не могли долететь немецкие бомбардировщики.

Британия провела первые испытания ядерного оружия лишь в октябре 1952 года. 11 лет пролегли между решением о разработках до первого взрыва, однако именно разработки Великобритании при участии Канады помогли значительно ускорить процесс создания нового оружия в ходе Манхеттенского проекта.

«Решение США монополизировать ядерные исследования после августа 1945 года шокировало Британию… Британия считала себя страной-победительницей и сверхдержавой, а американский союзник отнёсся к ней к как уже не нужному партнёру», — отметил он.