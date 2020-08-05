Москва, 5 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») просит главу Минобрнауки Валерия Фалькова проводить бесплатное тестирование на коронавирус для студентов перед началом учебного года.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

«По просьбе Молодежного парламента при Государственной думе направил запрос министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову с просьбой проводить тестирование студентов на коронавирус перед началом нового учебного года бесплатно», — отметил Толстой в Facebook.

Он обратил внимание на то, что разной сложности тесты на COVID-19 стоят от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

На реализацию мер парламентарий предложил направить средства федерального бюджета или Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагается, что новый учебный год начнется традиционно, в офлайн формате.