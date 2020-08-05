В Екатеринбурге запустили новый томограф для пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 5 августа, 2020, 19:16 — ИА Регнум. В городской клинической больнице № 40 (Екатеринбург) начал работать третий томограф для проверки пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Gkb40.ur.ru
Компьютерный томограф в ГКБ 40
Аппарат установили в инфекционном отделении больницы.
«Томограф закуплен за счет средств бюджета, его стоимость — 35 миллионов 600 тысяч рублей», — уточнили в ГКБ № 40.
После окончания пандемии COVID-19 аппарат переориентируют для диагностики других заболеваний.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге решили закрыть мобильный госпиталь для больных COVID-19, развёрнутый на базе МВЦ «Екатеринбург-Экспо».